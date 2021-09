Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umgekippter Traktor - Fahrer verletzt

Nordhausen (ots)

Am Freitag Morgen befuhr ein 32-jähriger Mann mit einem Trakor die Ortsverbindungsstraße von Merxleben nach Kirchheilingen. Auf einer Gefällstrecke kam der mit Schotter beladene Anhänger ins Schlingern und kippte schließlich um. Dadurch wurde auch der Traktor in den Straßengraben geschleudert und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Schotter verteilte sich über großflächig über die gesamte Fahrbahnbreite, so dass die Bundesstraße zur Bereinigung für ca. 2,5 Std. gesperrt werden musste.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell