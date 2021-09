Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Geldkartenbetrug - Wer erkennt die Frau?

Bleicherode, Sondershausen (ots)

Die unbekannte Frau steht im Verdacht am 28. Mai gleich mehrmals mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld abgehoben und damit bezahlt zu haben. In der Lidl Filiale, in Bleicherode, im Heerweg verwickelte sie gegen 13.30 Uhr eine Kundin in ein Gespräch, während eine zweite Täterin die Geldbörse aus dem Einkaufswagen stahl. Bereits um 13.45 Uhr hob die Frau am Geldautomaten der Volksbank in Bleicherode Bargeld ab. Im Anschluss kaufte sie mit der gestohlenen EC-Karte in einer Netto Filiale im Heerweg ein und ließ sich Bargeld auszahlen. Am selben Tag soll die Frau dann um 15.39 Uhr in Sondershausen, in einer Filiale der Kyffhäusersparkasse in der Ulrich-von-Hutten-Straße, erneut Geld abgehoben haben. Auch da nutzte sie eine zuvor gestohlene EC-Karte. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 15 und 15.30 Uhr in einer Lidl Filiale, in der Erfurter Straße, in Sondershausen. Die Frau soll ca. 25 bis 35 Jahre alt sein, hatte orange, bräunliche lange Haare, trug schwarze Leggins, ein schwarzes T-Shirt und eine OP Maske als Mund Nasenschutz. Die Fahndungsbilder entstanden beim Geldabheben in der Volksbank Bleicherode und der Kyffhäusersparkasse in Sondershausen. Wer erkennt die Täterin oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt machen? Möglicherweise tritt sie in Begleitung einer weiteren Frau auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

