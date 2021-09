Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politische Schmierereien hinterlassen enormen Schaden im Stadtgebiet

Nordhausen (ots)

Unbekannte besprühten in der Nacht zum Donnerstag mindestens 13 Gebäude und Einrichtungen im Stadtgebiet Nordhausen mit politischen Parolen. Hierbei nutzten die Täter blaue und grüne Sprühfarbe. Betroffen sind neben dem Rathaus und dem Brunnen, Hausfassaden am Kornmarkt und der Rautenstraße. Zu lesen waren Nie wieder Faschismus oder No AFD. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Schmierereien gab es auch auf dem Gelände des Petersberges. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

