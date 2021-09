Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenbelag beschädigt

Deuna (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag beschädigte ein Lkw den neuen Straßenbelag auf einer Baustelle zwischen Deuna und Vollenborn. Die Landstraße 2049 ist derzeit an der Baustelle voll gesperrt. Offensichtlich ignorierte der Fahrer eines Lkw die Sperrung und überfuhr den neuen Belag. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich. Hinweise zum Lkw nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell