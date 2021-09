Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus im Stadtgebiet, Autos beschädigt

Nordhausen (ots)

Mehrere Autos wurden in der Nacht zu Donnerstag im Stadtgebiet Nordhausen beschädigt. In der Bochumer Straße zerschlugen unbekannte die Heckscheibe eines geparkten Golfs und schlugen mit einem Stein die Frontscheibe eines Chevrolets ein. In der Rautenstraße ging ebenfalls die Heckscheibe eines geparkten Autos zu Bruch. In allen drei Fällen sucht die Polizei auch Zeugen.

