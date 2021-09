Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Esperstedt (ots)

Zwei unbekannte Täter öffneten in der zurückliegenden Nacht in Esperstedt gewaltsam einen Zigarettenautomaten. Eine Anwohnerin beobachtete die Beiden gegen 1 Uhr Am Rasenrain und informierte die Polizei. Als die Täter den alarmierten Streifenwagen entdeckten, flüchteten sie über einen Feldweg. Sie entkamen. Offensichtlich erbeuteten die Täter eine noch unbekannte Menge an Münzgeld. Die Zigaretten blieben unversehrt. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Wie hoch der Schaden ist, den sie anrichteten, ist noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

