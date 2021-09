Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer auf Betriebsgelände

Nordhausen (ots)

In einer Werkshalle eines Betriebes in der Rothenburgstraße geriet am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, eine Ölanlage in Brand. Die Mitarbeiter versuchten noch selber das Feuer zu löschen, mussten der starken Rauchentwicklung aber nach draußen weichen. So blieben alle unverletzt. Die Feuerwehr rückte an und hatte die Flammen und den damit verbundenen Rauch schnell unter Kontrolle. Offensichtlich führte ein technischer Defekt zum Brand. Ein Schaden entstand nicht.

