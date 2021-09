Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seniorin betrogen, Betrüger erbeuten über 10.000 Euro

Donndorf (ots)

Betrügern ist es erneut gelungen, eine Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Am späten Mittwochvormittag nahmen sie telefonisch Kontakt mit der 86-Jährigen in Donndorf auf. Unter dem Vorwand, die Tochter hätte einen Unfall verursacht und müsse freigekauft werden, erschlichen sie sich das Vertrauen der Rentnerin. Gegen 12.30 Uhr übergab die Frau an ihrer Haustür einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Abholer. Weitere Details zur Tat sind noch nicht bekannt. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge um die Mittagszeit am Mittwoch in Donndorf aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern oder Sondershausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell