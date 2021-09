Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unrat angezündet

Nordhausen (ots)

Hinter dem Gelände der Musikschule, in der Freiherr-vom-Stein-Straße, brannte am Mittwochnachmittag Unrat, darunter illegal entsorgte Autoreifen. Die Feuerwehr musste gegen 16 Uhr anrücken, um den Rauch zu ersticken. Offensichtlich wurde der Müll absichtlich angezündet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

