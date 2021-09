Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfall gesucht

Worbis (ots)

Wie die Polizei bereits am Dienstag mitteilte, ereignete sich am Montagabend, 6. September, gegen 18.50 Uhr in der Nordhäuser Straße ein Verkehrsunfall. (Pressemeldung vom 7. September, 8.40 Uhr) Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen werden zwei Autofahrer gesucht, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gelände der Tankstelle befanden und ihre schwarzen BMW´s in der Waschbox gewaschen haben. Beide haben sich nach dem Unfall bei der 18-Jährigen nach dem Gesundheitszustand erkundigt. Außerdem werden die Insassen eines blauen Skoda Octavia gesucht, die möglicherweise auch den Unfall beobachtet haben. Die Gesuchten werden gebeten, sich bei der Polizei in Leinefelde oder Heiligenstadt zu melden.

