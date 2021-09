Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Schutzplanke, die Polizei sucht Zeugen

Sonnenstein (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 19.30 Uhr, zwischen Sonnenstein und Jützenbach. Hier war ein 37-jähriger Autofahrer in seinem Opel Vectra in Richtung Jützenbach unterwegs, als ihm vor einer Kurve ein bislang unbekanntes Auto auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Mann aus. Er verlor die Kontrolle über den Opel und kollidierte mit der Schutzplanke. Während der 37-Jährige unverletzt blieb, setzte das andere Fahrzeug seine Fahrt fort. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Geschehen und dem weiterfahrenden Auto geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510.

