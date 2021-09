Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin nach Auffahrunfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 19.25 Uhr, musste eine 39-jährige Autofahrerin in ihrem Opel Meriva an der Ampel Papiermühlenweg verkehrsbedingt halten. Ein dahinterfahrender 36-jähriger Mann in seinem Mercedes C 220 kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Opel auf. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

