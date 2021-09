Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche bei Unfall auf Bundesstraße leicht verletzt

Greußen (ots)

Gleich zweimal krachte es am Dienstag auf der Bundesstraße 4 zwischen Westerengel und Greußen. Nachdem am Vormittag eine 58-jährige Frau beim Überholen verunglückte (siehe Pressemeldung vom 7. September, 14.39 Uhr), übersah ein 18-jähriger Fahranfänger ein vor ihm haltendes Fahrzeug. Der junge Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes C 180 in Richtung Greußen unterwegs, als kurz vor der Einmündung nach Obertopfstedt ein Mercedes Kombi verkehrsbedingt hielt. Der 18- Jährige kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Kombi auf. Der 49-Jährige Unfallgegner und der 18-Jährige blieben unverletzt. Die 16-jährige Beifahrerin des Jugendlichen kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Mercedes C 180 musste abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell