Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Radfahrer im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Eine Fußgängerin musste am Dienstagvormittag nach einem Unfall An der Burg ins Krankenhaus gebracht werden. Sie stand in einer Menschenmenge. Als ein Radfahrer an den Menschen vorbeifuhr, trat die Frau plötzlich zurück, kollidierte mit dem Rad und stürzte. Der Radler blieb unverletzt.

