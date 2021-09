Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Präventionsplakat gestohlen

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen nahm am Montag die Anzeige wegen dem Diebstahls eines Präventionsplakates zur Schulwegsicherung auf. Unbekannte Diebe haben in der Zeit von Samstagnachmittag, 16 Uhr, bis Sonntagmittag, 12 Uhr, ein Schulwegbanner der Kreisverkehrswacht Sondershausen, von seinem Anbringeort in der Ferdinand.-Schlufter-Straße abgebaut und mitgenommen. Das Banner war mit mehreren Kabelbindern an einem Metallgeländer befestigt. Es handelt sich um ein fünf Meter langes und 60 cm hohes Banner in gelber Grundfarbe mit dem Logo der Verkehrswacht und der schwarzen Aufschrift "Achtung Schulanfang / brems dich / Schule hat begonnen". Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 entgegen.

