LPI-NDH: Mountainbike gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bereits am Donnerstag, den 12. August, wurde zur Mittagszeit in Heiligenstadt ein Mountainbike mitsamt dem Fahrradschloss durch bislang Unbekannte entwendet. Das mit einem Fahrradschloss gesicherte Mountainbike der Marke Ghost verschwand in der Zeit zwischen 12.45 und 14.25 Uhr in der Straße In der Leineaue, in der Nähe des Freibades. Das Mountainbike war am dortigen Fahrradständer angeschlossen und hat einen weißen Rahmen und ein blaue Vordergabel. Die Radgröße beträgt 27,5 Zoll. Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib des abgebildeten Mountainbikes nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

