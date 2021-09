Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto nicht zugelassen

Bad Langensalza (ots)

Polizisten entdeckten am Montagmittag in der Brentanostraße einen Audi A3, an dem Kennzeichen ohne Zulassungsplaketten angebracht waren. Sie stoppten das Fahrzeug. Bei der Kontrolle des 31-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass der Audi tatsächlich nicht zugelassen war, da die Versicherungsbeiträge nicht gezahlt worden sind. Die Polizisten erstatteten Anzeige gegen den Fahrer.

