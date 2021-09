Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Rentner verursacht Unfall

Toba (ots)

Beim rückwärts Herausfahren aus einer Hofzufahrt in Toba stieß am Montagabend, kurz nach 18 Uhr, ein Autofahrer in seinem Mercedes gegen einen geparkten BMW. Der entstandene Sachschaden war gering. Dennoch musste der 84-jährige Unfallfahrer mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. In seiner Atemluft, die nicht für einen Atemalkoholtest ausreichte, nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr.

