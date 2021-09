Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug geklaut

Nordhausen (ots)

Werkzeug im Wert von ca. 600 Euro erbeuteten Unbekannte am Montag in Nordhausen. Sie nutzten die Gartenarbeiten gegen 13 Uhr auf dem Friedhof an der Clara-Zetkin-Straße aus. Der verantwortliche Gärtner hatte sein Fahrtzeug hierfür an der Straße geparkt und offen gelassen. Der oder die Täter stahlen eine Motorsense und einen Laubbläser. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

