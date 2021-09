Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Ein 58-jähriger Radfahrer stürzte am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr, in der Industriestraße schwer. Er hatte vermutlich die Vorderbremse zu stark gezogen und kam deshalb zu Fall. Der Mann erlitt eine Verletzung am Arm und wurde ins Krankenhaus gebracht.

