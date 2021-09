Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemeldung der PI Eichsfeld vom 03.09.2021 - 05.09.2021

Nordhausen (ots)

Straftaten:

Am 03.09.2021 / 06:55 Uhr legten unbekannte Täter ein Feuer in einem Keller in Leinefelde / Händelstraße 15. Dabei entstand Sachschaden von ca. 1.500,-EUR. Die eingesetzte Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Keller und löschte das Feuer. Anschließend wurden der Keller und die dadurch betroffenen Hauseingänge gelüftet. Gegen 08:35 Uhr konnten die Bewohner ihre Wohnungen wieder verlassen. Eine Evakuierung war nicht erforderlich.

Unbekannte Täter beschädigten am 04.09.2021, in der Zeit von 00:00 Uhr - 10:00 Uhr, einen in Bockelnhagen / Bockelnhagener Straße abgestellten Pkw Mercedes. Mittels unbekanntem Gegenstand wurden die Heckklappe, Fahrertür und ein Holm zerkratzt. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Für Hinweise zu den gemeldeten Straftaten wenden sich Zeugen bitte an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606 / 6510 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsgeschehen:

Ins Visier der Polizei geraten auch immer wieder Radfahrer, besonders wenn sie Schlangenlinien fahrend festgestellt werden, so geschehen in Heiligenstadt / Aureusstraße am 03.09.2021 / 22:30 Uhr. Bei dem 50jährigen Fahrradfahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille gemessen. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die entsprechende Anzeigenerstattung folgten. Genau so erging es einem 19jährigen Radfahrer, der am 04.09.2021 / 21:30 Uhr zwischen Bockelnhagen und Silkerode unterwegs war und angehalten wurde. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,98 Promille gemessen.

Am 04.09.2021 / 00:15 Uhr wurde der 19jährige Fahrer eines Pkw BMW in Heiligenstadt / Mescheder Straße angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Eine Anzeige wurde erstattet, die Weiterfahrt untersagt.

Seine Bastelleidenschaft könnte einem 50jährigen Heiligenstädter teuer zu Stehen kommen. Er wurde mit seinem Moped Simson in Heiligenstadt /Bahnhofstraße angehalten. An diesem war ein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass ein Resonanzauspuff verbaut war, was eine Leistungssteigerung zur Folge hat. Dafür war ein Versicherungskennzeichen aber nicht ausreichend. Eine Anzeige wurde erstattet, die Weiterfahrt untersagt.

Am 03.09.2021, in der Zeit von 08:45 Uhr - 17:35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen in der Tiefgarage des Leinefelder Kaufland-Marktes abgestellten grünen Pkw VW Passat. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 2.000,-EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell