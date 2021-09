Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildente gegen Pkw

Greußen (ots)

Am 04.09.2021 gegen 11:00 Uhr erschien der Fahrer eines Pkw VW Passat auf der Polizeiinspektion in Sondershausen und teilte hier den Zusammenstoß mit einer Wildente mit. Zum Zusammenstoß mit dem Tier kam es, als der Fahrer mit seinem Pkw die Ortsverbindungsstraße L 2133 von Ottenhausen kommend in Richtung Greußen befuhr. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw kam es zu Sachschaden, die Wildente wurde nicht gefunden.

