Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzunfall

Roßleben (ots)

Zu einem Parkplatzunfall kam es am Freitag den 03.09.2021 gegen ca. 11:40 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Roßleben, Friedenstraße. Der Fahrer eines Pkw Renault Capture fuhr rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte dabei mit der vorbeifahrenden Fahrerin eines Pkw VW Caddy. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kam es zu Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell