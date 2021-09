Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährdung im Straßenverkehr

Artern (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021 gegen 06:50 Uhr, befuhr ein Pkw die L 1215 in Schlangenlinien von Nausitz kommend in Richtung Gehofen. Durch einen Zeugen, welcher hinter dem Pkw fuhr, wurde mitgeteilt, dass das Fahrzeug die Ortslage Artern über die L 3086 in Richtung Edersleben, Landesgrenze Sachsen Anhalt durchquerte. Weiterhin wurde bekannt, dass der Pkw, ein roter Renault Megane mit dem amtlichen Kennzeichen MSH-..... auf seiner Fahrstrecke mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und stellenweise entgegenkommende Fahrzeuge gefährdete. Die Polizei Artern / Sondershausen sucht auf diesem Weg Fahrzeugführer, welche sich im Gegenverkehr zu dem betreffenden Fahrzeug befunden haben und diesem ausweichen bzw. abbremsen mussten. Die Fahrstrecke des Pkw erstreckte sich in der Zeit von ca. 06:50 Uhr bis ca. 07:10 Uhr über Nausitz Richtung Gehofen weiter über Reinsdorf in Richtung Artern, durch Artern hindurch in Richtung Edersleben, Landesgrenze Sachsen-Anhalt. Telefon Polizeistation Artern - 03466-3610 Telefon Polizeiinspektion Kyffhäuser - 03632-6610

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell