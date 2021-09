Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reumütiger Dieb bringt geklautes Handy zurück

Nordhausen (ots)

Ein Dieb hatte es sich nach dem Diebstahl eines Handys am Donnerstagabend in Nordhausen wahrscheinlich anders überlegt. Er kehrte knapp fünf Minuten später an den Tatort zurück, um das zuvor gestohlene Handy wieder abzugeben. Danach verschwand er. Der unbekannte Mann war gegen 19.30 Uhr durch ein offenes Fenster in eine Produktionshalle in der Uferstraße gestiegen und nahm das Handy an sich. Er war ca. 1.60m bis 1.70m groß, sehr schlank und hatte ein südländisches Aussehen. Er trug ein schwarzes, langärmliges Kapuzenshirt mit weißer Schrift und eine blaue Jeans. Sein Fluchtweg führte ihn über die Uferstraße zur Bahnhofstraße. Gegen den Unbekannten wird dennoch wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell