Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Keller, die Polizei geht von Brandstiftung aus

Leinefelde (ots)

In einem Keller, in der Händelstraße, brannte es am Freitagmorgen. Kurz vor 7 Uhr rückte die Feuerwehr an und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Im Anschluss mussten die Kameraden der Feuerwehr das Treppenhaus lüften. Derzeit gehen die Ermittler von einer schweren Brandstiftung aus. Offensichtlich wurde brennbares Material in einen Keller geworfen und angezündet. Der Fußbodenbelag und ein Schneeschieber aus Kunststoff entzündeten sich. Der dadurch aufsteigende Rauch zog auch in die benachbarten Aufgänge. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell