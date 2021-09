Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopeds aus Garage geklaut

Artern (ots)

Zwischen Montag, 30. August und Donnerstag, 2. September brachen unbekannte Täter am Hahnstein in eine Garage ein. Der oder die Täter erbeuteten aus der Garage zwei Mopeds, der Marke Simson. Es handelt sich um eine rote S 51 und eine blaue Schwalbe. Der Schaden wird auf ca. 3800 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

