Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit mehreren Personen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Autofahrer in seinem Renault Clio die Landstraße 1005 und beabsichtigte nach links in Richtung Leineberg abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Renault Modus. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell