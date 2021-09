Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich, rechts vor links

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 36-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault Clio die Straße An der Trift. Während der vorfahrtsberechtigte 43-jährige Autofahrer von rechts einfuhr, kam es zu einer Kollision im Kreuzungsbereich mit dem Heck vom Audi des 43-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzte gab es nicht.

