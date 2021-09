Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Autos ineinander gefahren

Oberspier (ots)

Ca. 13000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag auf der Bundesstraße 4 bei Oberspier. Gegen 18 Uhr musste ein 40-jähriger Autofahrer in seinem Mazda am Abzweig Oberspier verkehrsbedingt halten. Die dahinter fahrende 59-Jährige in ihrem Honda stoppte ebenfalls. Ein 24-jähriger Corsafahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und schob den Honda auf den Mazda. Die Fahrer blieben unverletzt.

