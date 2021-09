Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer weggerutscht

Wiehe (ots)

Ein 52-jähriger Motorradfahrer rutschte am Donnerstagnachmittag zwischen Wiehe und Lossa auf Splitt und Sand in einer Kurve weg und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann aus Mecklenburg Vorpommern wurde leicht verletzt, in ein Krankenhaus gebracht.

