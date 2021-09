Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer gestürzt

Rothesütte (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend, gegen 17.55 Uhr, auf der Bundesstraße 4 bei Rothesütte schwer gestürzt. Er war in Richtung Hohegeis unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten aus Göttingen ins Krankenhaus. Die Unfallstelle musste zeitweilig gesperrt werden. Gegen 20.45 Uhr war die Bundesstraße wieder komplett befahrbar.

