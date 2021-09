Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Autowerkstatt

Reinsdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte gewaltsam auf das Gelände einer Autowerkstatt in der Bergstraße ein. Sie zerstörten die Vorhängeschlösser und brachen dann einen Werkzeugcontainer auf. Außerdem gelangten sie in die Werkstatt. Dort stahlen die Täter zwei Standmaschinen. Zum genauen Diebesgut können derzeit keine Aussagen getroffen werden. Der Schaden beläuft sich gegenwärtig auf ca. 1000 Euro.

