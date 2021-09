Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreisel

Nordhausen (ots)

Im Kreisverkehr am Kornmarkt kam es am Donnerstagmorgen zu kurzzeitigen Behinderungen. Gegen 9.45 Uhr musste eine 29-jährige Autofahrerin im Kreisel an der Ausfahrt zur Rautenstraße verkehrsbedingt anhalten. Die dahinter fahrende 23-Jährige Hyundaifahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den haltenden Audi A 4 auf. Beide Frauen blieben unverletzt, an den Autos entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

