Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kinder bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Zwei kleine Kinder kamen am Vormittag in Mühlhausen, nach einem Unfall, ins Krankenhaus. Sie saßen im Auto ihrer Mutter. Die 28-Jährige war mit ihrem Caddy auf der Bundesstraße 249 stadtauswärts in Richtung Bad Langensalza unterwegs. An der Einmündung zur Martinistraße kollidierte der vorfahrtsberechtigte Caddy mit einem Lkw, dessen 58-jähriger Fahrer von der Martinistraße nach rechts auf die Bundesstraße abbog. Die beiden Kinder, 5 Jahre und 6 Monate alt, wurden glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt.

