Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Überholen auf Umleitungsstrecke

Großfurra (ots)

Am Donnerstag, gegen 9.55 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Autofahrer mit seinem Hyundai die Schachtstraße in Richtung Sondershausen. Hierbei musste er verkehrsbedingt hinter einem Lkw halten. Ein dahinter fahrender Caddy wollte den Hyundai und den Lkw überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai, da dieser im selben Augenblick ebenfalls zum Überholen des Lkw ansetzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell