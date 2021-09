Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision zweier Radler

Mühlhausen (ots)

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagmittag, gegen 11 Uhr, in Mühlhausen zusammengestoßen. Beide waren in der Friedrich-Naumann-Straße unterwegs und wollten in die Wendewehrstraße abbiegen. Hierbei kollidierten der 62-Jährige und die 32-Jährige. Der Mann wurde leicht an der Hand verletzt, die Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell