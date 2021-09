Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angebranntes Essen löst Feueralarm aus

Wolkramshausen (ots)

Ein Feueralarm in einer Wohnung im Schulweg führte am Donnerstagmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei. Die Rettungskräfte konnten schnell Entwarnung geben. In der Küche war lediglich das Essen angebrannt. Personen wurden nicht verletzt.

