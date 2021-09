Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen geklaut und erwischt

Mühlhausen (ots)

Einer Streife fielen am späten Mittwochabend zwei Männer auf, die mit einem Straßenschild über der Schulter umherliefen. Sie stoppten die Männer im Alter von 28 und 27 Jahren. Sie hatten das Schild an der Ecke Wagenstedter Straße, Wiesenweg entfernt. Die Feuerwehr rückte an, um das polizeilich sichergestellte Verkehrszeichen zur Feuerwache zu transportieren und dort aufzubewahren. Gegen die Männer wurde Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell