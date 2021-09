Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durstigen Ladendieb erwischt

Leinefelde (ots)

Am Mittwoch bemerkten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Händelstraße einen Ladendieb, der gerade 24 Flaschen Bier stehlen wollte. Der Täter hatte die entwendeten Bierflaschen bereits in seinem Rucksack verstaut. Da es zu Diskussionen mit dem 23-Jährigen kam, verständigten die Mitarbeiter die Polizei. Die Polizisten beruhigten die Gemüter und erstatteten Anzeige.

