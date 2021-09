Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bagger gestohlen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschwand von einer Baustelle in der Thomas-Müntzer-Straße eine selbstfahrende Arbeitsmaschine. Anhand der ersten Ermittlungen müssen der oder die Täter zunächst in das Fahrerhaus eingedrungen sein und fuhren dann mit dem Fahrzeug, eine Komatsu PC30-6MR3 in gelb, davon. Der Schaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

