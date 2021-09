Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Steffen Kühlewindt vermisst

Seit Dienstag, 10. August, wird der 52-jährige Steffen Kühlewindt aus Nordhausen vermisst. Er ist ca. 1.90 bis 1.95m groß, schlank und trägt einen Oberlippen-und Kinnbart. Der Vermisste könnte in seinem blauen Skoda Octavia, mit dem Kennzeichen NDH-R 2298, unterwegs sein. Das Auto ist ebenfalls nicht auffindbar. Umfangreiche Suchmaßnahmen, darunter auch der Einsatz des Polizeihubschraubers, blieben bislang ohne Erfolg. Herr Kühlewindt ist psychisch labil und steht unter ärztlicher Aufsicht. Möglicherweise hält sich der Gesuchte in der Nähe von Gewässern auf, da er gerne taucht. Wer hat Herrn Kühlewindt seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Wo ist der Skoda des Vermissten aufgetaucht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

