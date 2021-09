Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durchsuchung erfolgreich, Hanfpflanzen sichergestellt

Bad Langensalza (ots)

Mehrere Hanfpflanzen stellten Polizisten am Dienstag auf dem Dachboden und Dachterrasse eines Wohnhauses sicher. Eine Zeugin hatte der Polizei Anfang August einen Hinweis auf die Pflanzen gegeben. Die Ermittler beantragten einen Durchsuchungsbeschluss, der am Dienstag umgesetzt wurde. Die Polizisten wurden fündig. Gegen den 36-Jahre alten Wohnungsinhaber wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Der Mann ist bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

