Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fallrohr beschädigt Auto, Täter flüchten

Mühlhausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer rissen am Dienstag, gegen 15.50 Uhr, in der Herrenstraße ein Fallrohr aus der Verankerung. Hierbei fiel das Rohr auf einen geparkten Skoda und verursachte so einen Schaden von ca. 1000 Euro am Auto. Die Männer flüchteten in Richtung Marienkirche und verschwanden. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Männer waren ca. 1.70 m und 1.95 m groß. Der Kleinere hatte schwarze Haare, trug ein graues Basecape sowie eine blaue Hose. Sein Begleiter war mit einem schwarzen Pullover und einer beigefarbenen Hose bekleidet. Er trug dunkelblonde Haare und einen Oberlippen-und Kinnbart. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter 03601/4510, zu melden.

