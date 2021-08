Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Nordhausen (ots)

Polizisten kontrollierten am Montagabend, gegen 22.40 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen Autofahrer in seinem Golf. Der 19-jährige aus dem Harz war dem Beamten aufgefallen, da er seinen Motor immer wieder abwürgte, nachdem er aufgrund eines Notarztfahrzeuges anhalten musste. Ein Drogentest verlief positiv, außerdem besaß der junge Mann keinen Führerschein. Er musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen. Nun muss geprüft werden, inwieweit die Schwester des 19-Jährigen wusste, dass er ihr ohne einen Führerschein zu besitzen, nutzt.

