Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall am Taschenberg

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 17:36 Uhr befuhr eine Autofahrerin mit ihrem Audi die Hallesche Straße in Richtung Stadtzentrum. Ein anderer ortsfremder Fahrzeugführer im Längsverkehr wollte mit seinem Opel aus der Halleschen Straße auf den Taschenberg nach links einbiegen. Hierbei übersah dieser den Audi, welcher Vorrang hatte, und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Ansinnen der Audifahrerin die Unfallstelle zu räumen, stieß diese mit einem weiteren Fahrzeug zusammen.

An den Fahrzeugen beläuft sich der Sachschaden auf insgesamt 7000.- Euro. Den Opelfahrer erwartet ein Bußgeld.

