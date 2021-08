Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kindergeräte beschmiert - die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen

Am Samstag, 21. August, wurde die Polizei über Schmierereien auf dem Kinderspielplatz an der Karolinger Straße informiert. Unbekannte hatten vier Geräte mit Kot und Honig beschmiert. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr rückten mit Seifenlauge und Bürsten der Verunreinigung zu Leibe. Wann genau die Schmierfinken gehandelt hatten, ist unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Beschmieren beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Verursachern geben können. Sie hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03601/960, entgegen.

