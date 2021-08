Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Baufirma gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in die Räume einer Baufirma in der Kyffhäuserstraße ein. Offensichtlich hatten es die Einbrecher auf Werkzeug abgesehen. Neben einem Trennschleifer ließen sie auch Kabeltrommeln und andere diverse Kleingeräte mitgehen. Außerdem beschädigten sie ein Schweißgerät. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

