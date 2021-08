Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe scheitern an Parkscheinautomaten

Nordhausen (ots)

Leer gingen der oder die Täter in der zurückliegenden Nacht in Nordhausen aus. Sie hatten versucht auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Landgrabenstraße einen Parkscheinautomaten aufzubrechen. Hierbei beschädigten sie das Gerät massiv und hinterließen einen Schaden von ca. 2000 Euro. An die Geldkassette gelangten sie aber nicht.

