Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Wehnde (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin war am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße 2012 von Brehme kommend unterwegs. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle und fuhr in den Straßengraben. Sie kam, leicht verletzt, in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell